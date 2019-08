Netflix sortira son Martin Scorsese d’abord en salle

New York — Netflix offrira au plus récent film de Martin Scorsese une sortie en salle d’environ quatre semaines avant de le diffuser sur son réseau. L’entreprise a annoncé mardi que l’épopée policière The Irishman sortira en salle le 1er novembre, jusqu’à sa diffusion sur la plateforme le 27 novembre. Les projets de sortie du long métrage le plus cher de Netflix — près de 200 millions de dollars — avaient fait l’objet de nombreuses conjectures. Il a finalement été décidé que le film, qui met en vedette Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et Harvey Keitel, sortira dans « certaines salles » seulement. Les grandes chaînes américaines refusent de présenter des films qui ne respectent pas la fenêtre d’exclusivité standard de 90 jours avant une diffusion par d’autres moyens.