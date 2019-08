Les flâneuses

Une femme, des femmes

Déjà, le titre: Comme la chienne. On sait que ce sera dérangeant. Pourtant, ce premier roman de Louise Chennevière, 26 ans, paru en avril en France, est encore plus brutal et puissant qu’on l’avait imaginé. Dans cette longue série de courtes histoires, où l’identité est floue et plurielle (la narratrice écrit au je, au tu, au elle), des femmes se racontent dans la douleur, la honte et la violence. Mère, prostituée, violée, anorexique, internée, chacune exprime sa condition, celle d’être un corps d’abord, une âme ensuite. Aucune plaie n’est oubliée ; c’est l’intime qui se libère, emprisonné depuis si longtemps.