«Illumi» de Cavalia doit s’installer à Laval pour cinq ans

Laval — Le nouveau spectacle de Cavalia sera lancé en novembre et devrait s’installer à Laval pour les cinq prochaines années. Le projet prendra ancrage sur un site imposant de 50 600 mètres carrés. Le maire de Laval, Marc Demers, a parlé d’une entente prévoyant des représentations d’Illumi. Féerie de lumières durant les cinq prochaines années. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le maire Demers et le fondateur et directeur artistique de Cavalia, Normand Latourelle, ont dévoilé le projet mardi au siège social de Cavalia. Illumi prendra vie dès la tombée de la nuit, grâce à des millions de lumières scintillantes créant un grand parcours multimédia. Ce parcours extérieur nocturne tiendra son édition inaugurale à Laval du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020, a-t-on indiqué. Les billets ont été mis en vente mardi.