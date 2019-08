Disney Plus sera lancé à la mi-novembre au Canada

Burbank — Walt Disney a annoncé qu’elle lancerait son service de diffusion en continu Disney Plus au Canada à la mi-novembre, tentant de concurrencer Netflix et d’autres services du même type au moment où les consommateurs abandonnent de plus en plus la câblodistribution traditionnelle. Le géant du divertissement établi en Californie a indiqué que le 12 novembre marquerait le lancement mondial de ce service, à commencer par les États-Unis, le Canada et les Pays-Bas. Les résidants canadiens paieront 8,99 $ par mois ou 89,99 $ par année pour avoir accès aux séries et films Disney de ses différentes marques, notamment Pixar, Marvel et Star Wars, a affirmé l’entreprise.