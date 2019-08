La cinéaste Sophie Bédard Marcotte à Vancouver

Après la Suisse, au festival Visions du Réel, Sophie Bédard Marcotte est attendue de pied ferme à Vancouver. L.A. Tea Time, le road-movie documentaire réalisé par la cinéaste du très beau Claire l’hiver, sera en effet présenté en première nord-américaine au Festival international du film de Vancouver (VIFF). Carnet de voyage parfois méditatif, parfois hanté, L.A. Tea Time relate les aventures de Sophie, cinéaste, et d’Isabelle (Stachtchenko), directrice photo, l’une et l’autre à l’écran comme derrière, dans un road-trip déjanté à travers les États-Unis. Avec une pointe de magie, Sophie Bédard Marcotte y creuse plusieurs thèmes, dont ceux de l’errance et de l’inspiration en usant d’humour et de fantaisie. Le VIFF se tiendra du 26 septembre au 11 octobre.