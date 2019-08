Les flâneurs

Les années 1960 au cinéma

Ceux qui veulent se plonger au cinéma dans la lumière et les dérives des sixties ont l’embarras du choix. En fiction, Il était une fois Hollywood recrée les déboires des artisans du 7e art et ressuscite une âme damnée du L.A. du temps. Côté documentaire, Marianne & Leonard relate les amours de Cohen sur l’île d’Hydra. Echo in the Canyon rend hommage au «California Sound», legs des Beach Boys, de Buffalo Springfield et des Mamas and the Papas. Quant à David Crosby : Remember My Name, il éclaire les années de drogue, de machisme et de gloire de ce dernier.