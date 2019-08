Levine et le Met s’entendent

La poursuite pour rupture de contrat et diffamation déposée par le chef d’orchestre James Levine contre le Metropolitan Opera a été réglée à l’amiable. L’avocat de l’ancien directeur musical et le porte-parole de l’organisation n’ont pas rendu publics les détails de l’entente. James Levine, 76 ans, a été licencié par le Met en mars 2018 lorsqu’une enquête interne a révélé que des accusations d’agressions sexuelles et de harcèlement étaient fondées. Il avait aussitôt réagi en attaquant l’orchestre en justice, réclamant une somme de 5,8 millions de dollars pour couvrir notamment les sommes promises dans le cadre de son contrat de 10 ans. James Levine a été directeur musical du Metropolitan Opera de 1976 à 2016, avant d’en devenir le directeur musical émérite.