«Autant en emporte le vent» défend son succès inégalé

New York — Bien que noyé dans les classements des recettes au box-office — dominé depuis dimanche par Avengers : Endgame et ses 2,790 milliards $US mondialement engrangés —, Autant en emporte le vent reste, selon plusieurs autres paramètres, le film au plus grand succès populaire de l’histoire du cinéma, même si plusieurs historiens le qualifient de révisionniste. Avec 402 millions $US de recettes dans le monde (selon le site Box Office Mojo), Gone with the Wind, son titre original, ne figure qu’en 285e position, toutes périodes confondues. Mais le film a vendu 215 millions de billets aux États-Unis, selon le site spécialisé IMDb, de très loin le record en la matière. Le Guiness des records estime lui les recettes du film à 3,44 milliards $US sur le plan mondial en tenant compte de l’inflation.