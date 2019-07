Les flâneurs

Ébahissant tour de manège

On doit au bluesman Furry Lewis la phrase « I been down so long / It seem like up to me », vocalisée par Jim Morrison sur L.A. Woman, en 1971. Celle-ci a aussi servi de titre à un ébahissant tour de manège pondu par Richard Fariña en 1966. L’unique roman du chanteur folk, L’avenir n’est plus ce qu’il était (Le Castor astral), paru seulement deux jours avant sa mort à 29 ans, nous revient dans une fulgurante traduction de Brice Matthieussent. Un campus novel qui dépeint avec un humour vitriolique une génération ambitionnant de « jouir de tout dans un seul instant ».