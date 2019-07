«Game of Thrones» bat un record aux Emmy Awards

La série à succès Game of Thrones a battu un record mardi aux Emmy Awards, les Oscar de la télévision américaine, avec 32 nominations. La série médiévalo-fantastique de HBO, qui vient de s’achever cette année après sa huitième saison, devance La fabuleuse Mme Maisel, série d’Amazon qui compte pour sa part 20 nominations aux prix Emmy, dont la 71e édition se tiendra à Los Angeles en septembre. GoT, déjà la série la plus récompensée de la télévision américaine, compte maintenant 161 nominations à son palmarès. Son 73e et dernier épisode, diffusé en mai aux États-Unis, a battu le record d’audience de la série et de l’histoire de la chaîne HBO avec 19,3 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga.