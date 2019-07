Sting annule un concert à Bonn, mais chantera mercredi à Lyon

Paris — La star britannique Sting, souffrant d’une infection virale à la gorge, a annulé son concert prévu lundi soir à Bonn, en Allemagne, mais sera de retour sur scène aux Nuits de Fourvière mercredi, a annoncé à l’AFP son promoteur Live Nation France. « Sting est en voie de guérison, mais il souffre toujours d’une infection virale à la gorge, et les médecins lui ont recommandé de ne pas chanter lundi soir », indique-t-on sur le site sting.com. Le retour sur scène à Lyon de l’ancien leader de The Police, âgé de 67 ans, devrait donc rassurer ses fans. Tout compte fait, Sting aura dû renoncer à se produire six soirs en raison de cette maladie contractée il y a une semaine.