En cinq chiffres: la production audiovisuelle bondit au Québec

L’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec a publié vendredi son Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec en 2018. Une édition marquée par la baisse de la production québécoise en français, pour une deuxième année de suite, au profit de celle en d’autres langues.

En 2017-2018, la valeur de la production audiovisuelle au Québec a atteint un nouveau sommet avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard. En un an, cette dernière a fait un bond en avant de 9 %. Par contre, la valeur des productions télévisuelles de fiction, de variétés et de magazines en français a subi une baisse de 3 %.

La valeur de la production cinématographique a chuté de manière importante de 145 millions en 2017-2018, ce qui correspond à une baisse de 18 %, et ce, malgré une hausse de 2 % du nombre de projets.

30%

C’est le segment regroupant la production étrangère et les services de production qui a connu la plus forte croissance, estimée à 30 %. Elle atteint maintenant 718 millions de dollars, soit son plus haut niveau des 10 dernières années.