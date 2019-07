Les flâneurs

Équilibre technologique

J’avais l’intention de lire le premier hors série de Beside, « Écrans verts », mais je me suis plus tôt mis à scroller sur Instagram. Le nouveau carnet du magazine de plein air, dévoré d’un trait après trois tentatives infructueuses, explore notre relation, toxique parfois, avec la technologie. On a tous les mêmes problèmes ; cette semaine seulement, Google m’informe du fait que j’ai utilisé mon téléphone 585 fois. Au travers d’une série de récits personnels, le recueil force à l’introspection et à trouver des pistes de solutions à la dépendance numérique. Mais un équilibre entre bien-être, productivité et technologie, est-ce vraiment possible ?