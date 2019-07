Stevie Wonder va subir une greffe de rein

Le chanteur américain Stevie Wonder va prendre une pause de la scène musicale, le temps de subir une chirurgie importante pour une greffe de rein en septembre. C’est ce qu’il a indiqué devant la foule à la fin de son concert samedi soir lors d’un festival à Hyde Park, à Londres. L’artiste âgé de 69 ans s’est toutefois fait rassurant, disant ainsi vouloir faire taire les rumeurs. Stevie Wonder a indiqué qu’il va offrir encore trois spectacles avant de prendre cette pause, mais que tout va bien et qu’il a déjà un donneur pour sa greffe de rein. Le message du chanteur n’a duré qu’environ 2 minutes, celui-ci lançant tout simplement aux spectateurs : « Je suis correct. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. » La foule l’a chaleureusement applaudi.