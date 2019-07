Notre choix ce soir au FIJM

Jim Doxas Quartet

Le batteur Jim Doxas — omniprésent sur la scène québécoise — lancera ce vendredi un nouvel album, « Homebound », présenté en quartet (sans piano) et solide de bout en bout. Douze compositions aux formes ouvertes, à l’écriture riche et limpide, traversé d’influences de musique chorale : Doxas a travaillé récemment avec Carla Bley, et cela s’entend.

L’Astral 18 h

Bobo Stenson Solo

Il faudra faire un choix dans le choix : en même temps que Jim Doxas se produira à L’Astral, le pianiste suédois Bobo Stenson — une des premières têtes d’affiche de l’étiquette ECM, souvent associé à Charles Lloyd et Jan Garbarek — sera seul en scène au Gesù. Sa dernière présence à Montréal remonte à 2005… en solo au Gesù.

Gesù, 18 h