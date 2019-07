Les flâneurs

Pierre Peuchmaurd, dix ans après

Comme il nous faut toujours de la poésie, en voici de la belle: pour souligner les dix ans de la mort du poète français Pierre Peuchmaurd, l’éditeur montréalais l’Oie de Cravan a publié en avril un ensemble de textes inédits, Les cordes de patience. Voilà des tableaux plus courts qu’une sieste d’été, une magnifique architecture de ce que nous sommes à travers les saisons et le temps. Il faut larguer les amarres et se laisser porter sous son « ciel jaune », en attendant de voir apparaître ses « grandes plaines » et leurs montures filantes. Pierre Peuchmaurd, c’est l’immensément grand dans le tout petit.