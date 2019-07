Au calendrier: Montréal complètement cirque gratuit

Le festival Montréal complètement cirque dévoilait mercredi sa programmation extérieure gratuite, qui se déploiera du 4 au 14 juillet, surtout au centre-ville, mais aussi à dans les quartiers de Montréal, de Rivière-des-Prairies à Pointe-aux-Trembles.

Rue Saint-Denis, 32 acrobates formeront le déambulatoire des Minutes complètement cirque, chaque jour de 18 h 30 à 21 h 30, avec relâche le lundi 8 juillet. Cette déambulation circassienne mène aux Jardins Gamelin, où sera présenté tous les soirs, sauf le 8, à 19 h 15 et à 22 h 15, le spectacle Candide, créé par Anthony Venisse.

Le dimanche 14 juillet, on célèbre le 10e anniversaire de Montréal complètement cirque, et le 5e des Jardins Gamelin. En plus des deux dernières représentations de Candide, le public aura droit à une représentation du Gypsy Kumbia Orchestra, à partir de 17 h.

Par ailleurs, durant tout le festival, sauf le 8 juillet, on pourra voir diverses créations et différents spectacles, en provenance de plusieurs coins du monde, sur trois pistes situées rue Saint-Denis, entre Ontario et De Maisonneuve. Mentionnons simplement le spectacle de contorsion Miss Chatelaine et celui de trapèze et de lutte, The Amazing Other. Il y aura même un duo de danse acrobatique et de violoncelle, Brin and Audreanne. Quant aux jeunes de 5 à 12 ans, ils sont invités à faire leurs premiers pas de cirque dans la zone jeunesse, où des animateurs de l’École de cirque de Verdun les attendent.

Par ailleurs, durant tout le festival, les parcs de différents quartiers de Montréal recevront le spectacle Côté Confiture, des Soeurs Kif-kif, ainsi que les structures participatives de la compagnie Moulin à vent.