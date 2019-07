Le cinéaste Sterling Van Wagenen condamné à un minimum de six ans de prison

Le cinéaste, cofondateur du Festival du film de Sundance et producteur de cinéma américain Sterling Van Wagenen a été condamné à un minimum de six ans d’emprisonnement pour agression sexuelle sur une enfant.

L’homme de 72 ans a plaidé coupable et le juge Roger Griffin l’a condamné à une peine de prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après six ans. Le juge a cependant déjà recommandé au comité de libération conditionnelle de laisser le détenu en prison plus longtemps que le minimum de six années.

Sterling Van Wagenen n’a pas offert d’excuses à sa victime, soutenant que ce serait « inutile », mais il affirme ressentir profondément les conséquences de ses gestes.

Selon l’accusation, l’individu aurait fait des attouchements sexuels à une fille d’âge mineur à deux reprises entre 2013 et 2015.

Bien qu’il n’ait plus de lien avec l’organisation depuis plus de 20 ans, Sterling Van Wagenen est le cofondateur, avec l’acteur Robert Redford, du festival de cinéma connu aujourd’hui comme le Festival de Sundance.