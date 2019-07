Notre choix ce soir au FIJM

Newen Afrobeat

Un détour par Verdun pour parler de Newen Afrobeat, qui donne dans l’afrobeat (bien sûr) façon Fela Kuti… mais avec la particularité de le faire depuis le Chili, et en langue mapuche — plutôt que depuis le Nigéria et en pidgin, à la Kuti. Une vingtaine de membres composent ce collectif explosif.

Scène Loto-Québec (Verdun) 19 h

Gilad Hekselman Trio

Trentenaire, le guitariste israélien implanté à New York Gilad Hekselman est déjà reconnu comme l’un des plus pertinents de sa génération. Son jazz se nourrit de multiples influences (méditerranéennes, brésiliennes, rock, classique, indie…) et s’articule autour d’un power trio : Rick Rosato (basse) et Kendrick Scott (batterie) seront avec lui mercredi au Upstairs.

Upstairs 19 h et 21 h 45

Christine Jensen New York Quartet

Beau projet que celui monté par l’excellente — et largement réputée — saxophoniste et compositrice montréalaise Christine Jensen pour le 40e Festival international de jazz : un quartet tout féminin (dans un milieu qui fait très peu de place aux femmes instrumentistes) avec Allison Miller (batterie) Helen Sung (piano) et Noriki Ueda (basse).

Gesù, 22 h 30