Plusieurs Canadiens invités à rejoindre l’académie des Oscars

L’Académie américaine du cinéma, des arts et des sciences, qui organise chaque année la cérémonie des Oscars, a publié lundi sa liste des nouveaux membres invités à rejoindre ses rangs, sur laquelle apparaissent plusieurs Canadiens.

Pas moins de 842 noms figurent sur cette nouvelle liste, qui est paritaire pour la première fois de l’histoire de l’institution fondée en 1927.

Dans dix catégories sur 17, dont réalisation, scénarisation et production, on compte davantage de femmes que d’hommes pour la cohorte 2019. L’académie a souligné également une proportion de 29 % d’invités appartenant à diverses communautés culturelles alors que 59 pays sont représentés.

Il s’agit d’un changement de culture évident au sein de l’organisation, qui a été sévèrement critiquée pour son manque de diversité, particulièrement après avoir mis en nomination uniquement des acteurs blancs lors des cérémonies de 2015 et 2016.

Selon les données de l’académie, la part de femmes au sein de l’ensemble des membres est passée de 25 à 32 % depuis 2015. La représentation de membres de la diversité est passée de 8 à 16 %.

Par courriel, l’académie a confirmé à La Presse canadienne que 24 personnes qui figurent sur la liste résident actuellement au Canada. Les réalisateurs québécois Marianne Farley (Marguerite) et Jérémy Comte (Fauve), nommés dans la catégorie du meilleur court-métrage en 2019, font partie de la liste, de même que les productrices Marie-Hélène Panisset (Marguerite) et Maria Gracia Turgeon (Fauve).

Parmi les nouveaux membres bien connus du grand public, on retrouve notamment les actrices Lady Gaga (Une étoile est née), Letitia Wright (Panthère noire) et Claire Foy (Le premier homme), ainsi que la chanteuse Adele (007 Skyfall). Du côté masculin, on compte entre autres Sterling K. Brown (Panthère noire) et Tom Holland (Spider-Man : loin des siens).

Si la majorité des invités acceptent de se joindre à l’académie, le nombre de membres va dépasser les 9000. La prochaine cérémonie des Oscars aura lieu le 9 février 2020.