Fête nationale: les Québécois auront l’embarras du choix

Les Québécois de partout dans la province auront l’embarras du choix parmi les événements prévus pour célébrer la Fête nationale, cette fin de semaine, grâce à 6500 activités organisées à travers 700 sites.

La 185e édition, dont la porte-parole est l’actrice Debbie Lynch-White, a pour thème « Un monde de traditions ». Pour l’occasion, la population est invitée à célébrer les traditions d’ici qui ont construit et qui façonnent encore le Québec d’aujourd’hui. Les activités comprennent un total de 323 feux d’artifice, 342 feux de joie, 1178 spectacles et 2156 activités familiales, d’après le site web de la Fête nationale du Québec.

À Montréal

De nombreuses surprises attendent les Montréalais, qui pourront choisir parmi une foule d’activités. Le grand spectacle de la Fête nationale aura lieu dès 21 h, dimanche, à l’amphithéâtre « Espace 67 », inauguré pour l’occasion au parc Jean-Drapeau. Le public pourra y entendre entre autres Éric Lapointe, Philippe Brach, Marie-Hélène Thibert, Marie Michèle Desrosiers, Guylaine Tanguay et le rappeur Koriass. Des activités auront lieu sur le site dès midi.

Le traditionnel défilé de la Saint-Jean aura lieu lundi soir rue Saint-Denis, sous le thème « Le Québec à la belle étoile ». L’événement accueillera cette année l’Ontario français, qui assurera l’animation d’un spectacle ambulant en compagnie de l’Écho d’un peuple et de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, ainsi que des porte-parole, des personnages historiques et les artistes franco-ontariens Mélissa Ouimet, Ferline Régis et Céleste Lévis. La foule sera également saluée par huit grandes figures marquantes du Québec : Jeanne Mance, Paul de Chomedey de Maisonneuve, Ludmilla Chiriaeff, Jean Drapeau, Phyllis Lambert, Michel Tremblay, Jean-Paul Riopelle et Leonard Cohen. Le départ se fera à 20 h 15 au coin de la rue Boucher et se terminera rue Cherrier.

Les quartiers de la métropole ne sont pas en reste, avec de nombreuses activités organisées au cours de la fin de semaine. Dans le Sud-Ouest, des clowns et des amuseurs publics animeront la place Bonheur d’Occasion, dimanche. En soirée au même endroit, Alfa Rococo, Xavier Caféine, Aut’Chose les Dales Hawerchuck pousseront la note à tour de rôle. À Pointe-aux-Trembles, lundi, les festivités commenceront dès 9 h avec le pavoisement de fleurdelisés sur le site du parc Saint-Jean-Baptiste, qui porte bien son nom pour l’occasion. La Fête nationale se clôturera avec une prestation de Damien Robitaille, dès 21 h.

À Québec

Le grand spectacle de la Fête nationale dans la Capitale accueillera comme chaque année de nombreux artistes, dimanche, pour fêter sur les plaines d’Abraham. Animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe, l’événement fera monter sur scène Loud, Coeur de pirate, Yann Perreau, Martine St-Clair, Marc Dupré, France D’Amour, Alex Nevsky, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, Le Vent du Nord, et Geneviève Jodoin. Pour ceux qui seront dans l’impossibilité de se déplacer dans la Capitale, Télé-Québec diffusera le spectacle en différé le soir même et en rediffusion le lendemain à 13 h 30.

Ailleurs dans la province

Les Québécois qui vivent ailleurs qu’à Montréal et à Québec pourront eux aussi profiter pleinement des festivités. Plusieurs artistes offriront des spectacles à travers la province. Émile Bilodeau chantera dimanche à Boucherville. En Gaspésie, le collectif de hip-hop Alaclair Ensemble se produira à Carleton-sur-Mer le même soir, de même que le groupe Kaïn à Coaticook, Daniel Bélanger à Gatineau et Les Trois Accords à Joliette. Lundi, Laval ne sera pas en reste puisque plusieurs noms de la musique, dont Fanny Bloom, Hubert Lenoir, Mara Tremblay, Marie-Mai, Patrice Michaud et Paul Piché monteront sur scène.