Les flâneurs

La bataille de l’Europe

En deux ans et demi, le balado quotidien du New York Times, The Daily, s’est installé parmi les incontournables de l’information racontée. Parfois une vitrine sur les reportages publiés dans le journal, parfois un éclairage sur un enjeu précis, la quotidienne animée par Michael Barbaro est un moment de profondeur dans un écosystème tout en rapidité. La semaine dernière, The Daily offrait une plongée dans les nationalismes européens, parcourant la France, l’Italie, la Pologne et l’Allemagne. Une mise en perspective plus que bienvenue.