Au calendrier

Demain, c’est à Zoofest que ça se dessine



Le rendez-vous estival de la relève en humour et en théâtre, Zoofest & l’OFF-JFL, multiplie ses ambitions. La 11e édition rassemblera plus de 80 spectacles, dont plusieurs shows concepts concentrant l’esprit du temps comme Bonjour Hi, Génération filles d’aujourd’hui, Zoomania ou le Show XXX. La série Ben voyons donc ! verra Yves Corbeil passer au grand déballage, alors que Blagues et confidences donnera le micro à Jean-Sébastien Girard pour une série d’entrevues avec Julien Lacroix, Mariana Mazza, Louis-José Houde et les gars de La soirée est (encore) jeune. En solo ou en duo, ils seront nombreux à tâter la température de l’eau en 60 minutes top chrono comme Gabrielle Caron, Martin Perizzolo, Richardson Zéphir ou Fred Dubé. En théâtre, Mathieu Quesnel, qui signe la direction artistique, a mis à l’affiche La nuite de la poésite de Brick et Brack, une réécriture de Richard III de Shakespeare baptisée Dick the Turd et La révolution très chill, une pièce aux contours de radioroman par Alexandre Forest et Hugo Bastien. Du 11 au 27 juillet prochain en divers lieux à Montréal.



Un grand relais pour lancer la saison de l’Agora de la danse

C’est sur un grand périple que sera donné le coup d’envoi de la saison automnale de l’Agora de la danse qui accueillera en septembre l’ambitieux relais chorégraphique Danse Mutante (notre photo). Ce tour du monde en quatre créations sur trois continents est porté par Mélanie Demers et la compagnie MAYDAY. Suivra ensuite Antichambre d’Aurélie Pedron, de retour avec une expérience immersive et sensitive. En octobre, Hélène Blackburn s’attaquera, avec la magicienne des lumières, Lucie Bazzo, et le groupe Dear Criminals, à la figure du monstre dans Suites ténébreuses. On verra l’incarnation scénique de la websérie EVE 2050 de Van Grimde Corps Secrets, de même que la première pièce intégrale de LA TRESSE, L’Encre noire. De l’Australie, on verra le travail de Lucy Guerin dans Split, tandis que de Vancouver, on pourra se familiariser avec celui du Out Innerspace Dance Theater dans Bygones.