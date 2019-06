2,8 millions pour la culture à Laval

Quelque 2,8 millions seront investis, en parts égales et durant deux ans, par le gouvernement du Québec et la Ville de Laval pour mettre en oeuvre le premier Plan de développement culturel de la ville, dévoilé lundi soir. Par rapport à 2018, ceci double la somme consacrée à la culture par Québec et Laval. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, estime que les fonds permettront de « favoriser la participation citoyenne et la mise en valeur du territoire ». Le Plan quinquennal découle d’un processus de consultation qui aura duré deux ans. Il prévoit différents axes d’intervention pour renforcer la pratique artistique professionnelle, l’éducation aux arts, la mise en valeur du patrimoine, etc. Une partie des fonds servira à mettre à niveau certains bâtiments culturels, dont le Musée Armand-Frappier.