«Hadestown» et «The Ferryman» couronnées aux prix Tony

New York — Hadestown, comédie musicale librement inspirée de la mythologie grecque, et The Ferryman, pièce de théâtre sur le conflit en Irlande du Nord, ont été les grandes gagnantes des Tony Awards dimanche, les récompenses annuelles de Broadway. Hadestown, qui partait grande favorite de ces 73es Tony avec 14 nominations, a obtenu 8 récompenses, dont celle de la meilleure comédie musicale. The Ferryman, pièce de Jez Butterworth créée à Londres en 2017, également parmi les favoris cette année avec 9 nominations, a gagné 4Tony, dont celui de la meilleure pièce. Mise en scène par Sam Mendes — sacré meilleur metteur en scène —, elle raconte l’histoire tragique d’une disparition dans l’Irlande du Nord de 1981, en pleine grève de la faim du militant républicain Bobby Sands.