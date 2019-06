Au calendrier: l’ici et l’ailleurs à Quartiers Danses

Plus de 50 performances donneront leurs couleurs au Festival Quartiers Danses, qui s’ouvrira avec le duo canado-suédois Tentacle Tribe et la chorégraphe de la relève Pauline Gervais. Carburant aux talents d’ici, la vitrine, spécialement friande de talents bien montréalais, mettra en vedette des habitués (dont Kyra Jean Green, James Viveiros et Jane Mappin), comme de jeunes pointures émergentes (parmi lesquelles Charles-Alexis Desgagnés, Dorotea Saykaly ou Sarah Henley).



D’ailleurs, on ne voudra pas manquer le doublé de la Danoise Lene Boel,de passage à Montréal avec sa compagnie Next Zone, de même que la Polonaise Hoteloko ou la Française Lève un peu les bras qui mêle danse, acrobaties et franche camaraderie. Le tout finira avec le chorégraphe et danseur Alex Neoral et sa compagnie Focus Cia De Dança, qui débarquent à Montréal avec Still Reich, mais aussi avec une ode au compositeur Jean-Sébastien Bach, Focus danse Bach.



Le festival offrira aussi des performances gratuites en contexte urbain, avec notamment LAB 1, un déambulatoire dansé créé par la chorégraphe Sandy Silva et le collectif [ZØGMA],ainsi que le travail de la chorégraphe autochtone Barbara Kaneratonni Diabo. Du 6 au 15 septembre, en divers lieux à Montréal.