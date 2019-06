Les flâneurs

Voile levé sur un Québec divisé

« Il faut que Dalila écoute Janette et que Janette écoute Dalila », confie l’anthropologue Serge Bouchard à la caméra du Procès 2.0, documentaire de Nadia Zouaoui. Pour ce film qui est une sincère entreprise de compréhension d’un Québec meurtri par le débat sur les signes religieux, la cinéaste donne la parole à Dalila Awada, Anne-France Goldwater et d’autres Québécois survivants de la Twittosphère qui en ont lourd sur le coeur. Certes, on pourrait croire que tout (et même trop !) a été dit sur le sujet. Mais en visionnant Le procès 2.0, on constate qu’il fait bon d’entendre un grand négligé dans tout ce débat : le dialogue. Sur Tout.tv.