Un service ministériel français pour détecter les biens juifs spoliés

Paris — Un nouveau service spécifique a été créé en France pour enquêter sur la spoliation des biens artistiques des juifs entre 1933 et 1945 et faire la lumière sur les biens de provenance douteuse conservés par les institutions publiques dans ce pays, a annoncé mercredi le ministère français de la Culture. Il s’agira de mener des investigations sur des oeuvres classées « Musées nationaux récupération » ainsi que sur des livres spoliés et des oeuvres entrées dans les collections permanentes, a précisé le ministère dans un communiqué. Cette « mission de recherche et de restitution » des biens spoliés se fera avec le ministère des Affaires étrangères, les musées, les bibliothèques et les centres d’archives.