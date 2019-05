Rires sous le soleil au festival Juste pour rire

Le festival Juste pour rire a dévoilé mercredi la programmation extérieure de sa 37e édition. Au total, 210 spectacles extérieurs gratuits seront répartis sur trois scènes du Quartier des spectacles. Les activités extérieures prévoient une cabane à blagues, l’Oasis du rire Baron Samedi, une tente à balados et des artistes ambulants. Le Spécial de La Fureur, présenté par Radio-Canada et animé par Élyse Marquis, donnera le coup d’envoi de la programmation sur la scène principale. La venue d’autres grosses pointures de l’humour a été annoncée, comme Anthony Kavanagh, avec son spectacle Showman, Dominic Paquet et Les Denis Drolet. Julien Tremblay assurera la Grande Finale, dans une mise en scène de Réal Béland. La programmation extérieure du festival Juste pour rire se déroulera du 17 au 28 juillet 2019. Les spectacles en salles débuteront le 10 juillet.