Danièle de Fontenay, chevalière de l’Ordre des arts et des lettres

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

C’était jour de consécration mardi pour la bâtisseuse Danièle de Fontenay. La directrice artistique, codirectrice générale et cofondatrice de l’Usine C, a en effet été nommée chevalière de l’Ordre des arts et des lettres de la République française. Tenue à l’Usine C, la cérémonie a permis à Laurence Haguenauer, consule générale de France à Québec, de souligner quatre décennies d’« une brillante carrière d’ambassadrice des arts et des lettres en France et à l’international ». De l’aventure de Carbone 14, Danièle de Fontenay, qui a cofondé Espace libre en 1981, avant de faire de même avec l’Usine C en 1995, a également multiplié les vitrines pour faire rayonner la création d’ici, dont les éditions nord-américaines des festivals internationaux Temps d’images et Actoral.