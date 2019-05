Montréal célèbre les 50 ans du «bed-in»

Avec une exposition photo, des spectacles et des visites guidées de la fameuse suite 1742, où John Lennon et Yoko Ono ont tenu leur bed-in pour la paix il y a 50 ans, l’hôtel Fairmount Reine Elizabeth de Montréal lancera samedi une série de manifestations racontant l’histoire de sa chambre la plus célèbre. On pourra notamment voir Bed-in de Cité Mémoire, un tableau poétique immersif avec trame sonore créé par Michel Lemieux et Victor Pilon en collaboration avec Michel Marc Bouchard, rendant hommage au bed-in et à la chanson Give Peace a Chance. À noter aussi, le 30 mai, le spectacle pour le 50e anniversaire du bed-in avec, entre autres, Beyries, Kevin Parent, Miriam Baghdassarian et Yann Perreau.