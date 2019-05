Qui sera le meilleur Elvis?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Sur un très beau site, au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, une comédie de situation sur le thème d’Elvis sera présentée cet été, du 21 juin au 10 août.

Sur scène, six comédiens feront valoir leur talent d’imitateur dans une finale régionale avec l’espoir de participer à un concours international. Objectif : dénicher le meilleur Elvis Presley au monde. Rien de moins ! Le grand prix est un tour de chant à Las Vegas. Très motivant !

La pièce intitulée À la recherche d’Elvis est signée Marcia Kash, et elle est adaptée et traduite par Josée La Bossière. La mise en scène est de Michel-Maxime Legault. Le comédien Roger Léger, l’un des propriétaires du théâtre des Cascades, sera de la distribution. « Cette pièce a déjà été jouée au théâtre de Rougemont en 2003 et aussi au théâtre Beaumont-St-Michel à Saint-Michel-de-Bellechasse, en 2011, dit-il. Partout où elle passe, elle obtient un franc succès. »

M. Léger croit que la pièce intéressera beaucoup les amateurs d’Elvis, car les comédiens interprètent en tout ou en partie 14 chansons du célèbre chanteur. « On passe aussi à travers toutes les époques de la carrière du chanteur, dit-il. Pour les gens qui connaissent peu ou pas Elvis, la pièce leur permettra de s’initier à son univers. »

Un site magnifique

Une autre raison de se rendre sur les lieux et d’assister à la pièce est le site magnifique dans lequel se trouve le théâtre, au confluent de deux grands cours d’eau (l’Outaouais et le Saint-Laurent), dans la municipalité de Pointe-des-Cascades. Il est constitué de bâtiments patrimoniaux, construits en 1898, qui servaient à l’administration du canal de Soulanges (situé sur le site) jusqu’à sa fermeture en 1959. Laissés à l’abandon pendant plusieurs années, ils ont été rénovés depuis. Pour les amateurs de vélo, c’est aussi le point de départ de la piste cyclable du canal. Pour les gens qui souhaitent profiter un peu plus du site, il y a la possibilité de manger sur les lieux, dans un restaurant-terrasse de 400 places sur le bord de l’eau. À cela s’ajoutent une boutique-souvenir et un bar extérieur pour l’apéro.