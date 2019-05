Le cinéaste Jean Beaudin est décédé. Il était connu pour ses talents de réalisateur, scénariste, monteur et producteur.



Sa première grande œuvre J. A. Martin, photographe, a notamment valu à Monique Mercure le Prix de la meilleure interprétation féminine au Festival de Cannes, en plus de remporter le Prix du jury œcuménique en 1977.



Plus de détails suivront.