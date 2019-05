Un hologramme pour faire revivre Whitney Houston

Photo: Mark J. Terrill

New York — Les héritiers de Whitney Houston ont conclu un accord qui pourrait aboutir, notamment, à la sortie d’un album posthume de titres inédits et à une tournée sous forme d’hologramme. La maison de disques Primary Wave Music Publishing a annoncé lundi avoir signé un accord en vertu duquel elle a acquis 50 % du patrimoine de la chanteuse décédée en 2012, y compris les droits de sa musique, de ses films et des produits dérivés. Artiste féminine ayant reçu le plus grand nombre de récompenses de tous les temps, Whitney Houston est morte à 48 ans après avoir lutté contre une dépendance aux drogues. En dix ans, elle était passée d’enfant chérie des Américains à abonnée de la une des journaux à scandales.