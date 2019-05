Les flâneuses

George et les fœtus

L’Alabama a adopté la loi la plus restrictive des États-Unis sur l’avortement, allant même jusqu’à l’interdire en cas de viol. Nous conviendrons que l’enjeu n’a rien de drôle, mais l’occasion est belle pour se replonger dans l’œuvre du stand-up légendaire George Carlin, connu pour son humour direct portant sur des sujets politiques, religieux et sociaux. Si la plupart de ses spéciaux télévisés sont faciles à trouver gratuitement sur Internet, le spectacle Back in Town frappe fort. Carlin s’en prend aux militants contre l’avortement et autres chantres du conservatisme social. C’est brutal et brillant. Et ça défoule.