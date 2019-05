Au calendrier: poésie et virtuosité à la Rotonde

Quatorze oeuvres chorégraphiques donneront corps à la 24e saison de La Rotonde. Le diffuseur spécialisé en danse contemporaine basé à Québec a choisi comme maîtres mots : fascination, poésie et virtuosité pour sa programmation qui s’affiche fièrement « quasi paritaire », expliquent Steve Huot, directeur artistique, et Marie-Hélène Julien, directrice et programmatrice. Le coup d’envoi sera donné en octobre avec Singeries, une création de Priscilla Guy et Catherine Lavoie-Marcus. Suivra De la glorieuse fragilité de Karine Ledoyen, enchaînant ensuite avec Animals of Distinction de Dana Gingras. On pourra aussi revoir le travail de Virginie Brunelle ou celui d’Emmanuel Jouthe, en plus de découvrir celui de Le CRue, de la Compagnie Wu Xing Wu Shi ou du Collectif CHA, entre autres propositions.