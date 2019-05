Hubert Lenoir sonne la fin de Darlène et le report de Den of Thieves

Den of Thieves, le projet d’Hubert Lenoir et de Yes McCan, était l’une des cartes les plus intrigantes des FrancoFolies. Cette dernière a été annulée lundi. C’est Lenoir qui en a fait l’annonce, expliquant que le duo « a essayé le couple ouvert » et que ça n’a « fucking pas marché ». Avant de pouvoir se concentrer sur ce projet, pour lequel le duo a « du gros son » et un « gros show coming your way », il doit fermer le chapitre Darlène, son succès-monstre qui l’a propulsé de l’ombre à la lumière. « Il faut que je la sorte de ma vie avant qu’elle me tue, avant qu’elle nous tue tous, le band et moi, on est fatigués, brûlés, complètement décâlissés », écrit-il. Ce sera fait lors des trois soirs prévus originalement pour Den of Thieves, toujours aux Foufounes électriques. Les détenteurs de billets pourront assister à ces adieux ou se faire rembourser leur billet.