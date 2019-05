Jean Leloup de retour, guitare-voix

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Trois ans que l’idée a germé dans l’esprit de Jean Leloup, qui, le 24 mai, refera surface avec L’étrange pays. L’album s’est construit au fil d’un temps élastique consacré à enregistrer des chansons « comme elles sont quand elles arrivent », de soir, de nuit. Résultat ? Un grand vent de liberté encapsulé entre un balcon de Montréal, une falaise au Costa Rica ou une montagne de Charlevoix. « Toutes les chansons ont été jouées live dehors, garanties 100 % non formatées, parmi les criquets, les geckos, les chiens et les chats dans les ruelles, les écureuils, les corbeaux noirs et les pigeons crottés », précise Leloup dans son annonce. On peut déjà en écouter un aperçu avec L’oiseau-vitre et Rosier-douleur, qui soufflent la part lumineuse de l’artiste, avec des textes denses et beaux, très poétiques, la guitare au diapason.