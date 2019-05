BAnQ facilitera la libre utilisation de plus de 100 000 documents

Plus de 100 000 documents, qui appartiennent déjà au domaine public au regard de la loi, seront rendus disponibles par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Ces documents, numérisés par BAnQ et diffusés sur son portail, peuvent être repris sans droit pour illustrer des présentations, des travaux, des recherches. Reste cependant l’enjeu de rendre plus facilement repérables et identifiables sur ce site les documents ainsi offerts par BAnQ. L’institution promet que tout sera au point en ce sens sous peu. La désignation des documents accessibles et disponibles devrait être pleinement effective dès cet automne.