KO Média reprend «Elle Québec» et «Elle Canada»

Le groupe KO Média, dirigé par Louis Morissette, a annoncé la reprise des licences d’exploitation de Elle Québec et Elle Canada, que possédait auparavant TVA Publications. Ces deux publications s’ajoutent donc au catalogue de magazines de KO Média, résolument tourné vers un public féminin, et qui comprend déjà Véro, Édition Papier et, côté cuisine, Di Stasio et K pour Katrine. L’ajout de Elle Canada permet surtout au groupe d’offrir un marché pancanadien à ses annonceurs. La marque continue d’appartenir au groupe français Lagardère, qui gère ou cogère les éditions dans le monde de Elle, incluant Elle Décoration, à Table, Men et Girl.