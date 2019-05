BLVD et lg2 s’illustrent au 10e gala des prix Numix

Jeudi soir, à l’Olympia de Montréal, avait lieu la 10e édition du gala des prix Numix, qui récompensent chaque année des contenus numériques produits au Québec, de la production interactive au documentaire, en passant par le balado et les campagnes promotionnelles. Cette année, c’est l’agence de création montréalaise lg2 et le studio de création multimédia BLVD qui ont reçu les grands honneurs. Leur installation interactive produite pour la campagne de sensibilisation Sécurité des piétons de la Société de l’assurance automobile du Québec s’est vu décerner le grand prix. Dans le cadre du projet primé, un abribus avait été converti en une machine à rayons X à travers laquelle les passants voyaient leur squelette en temps réel… jusqu’à ce que celui-ci soit happé par un véhicule. « Reconnue pour sa prouesse technique invisible et sa capacité à porter un message percutant, cette production a fortement marqué le jury », ont-ils expliqué. Parmi les autres gagnants — dont certains ont gagné plus d’un prix — figurent notamment Radio-Canada, l’Office national du film du Canada, Télé-Québec et les agences Dpt., Locomotive et Alice & Smith.