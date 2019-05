Un plan français pour Culture Montréal

L’organisme Culture Montréal s’est doté mercredi d’un plan d’action de promotion et de valorisation de la langue française. Le document s’appuie sur les conclusions d’un chantier qui a été tenu en février sur la question avec une multitude d’acteurs des milieux culturel et institutionnel de la francophonie. L’objectif du plan d’action ? « Agir de manière structurante sur l’écosystème francophone montréalais »… et rappeler que la culture a un rôle central à jouer dans la promotion du français. Quatre grands objectifs, déclinés en plusieurs actions, composent ce plan qui court jusqu’en 2022.