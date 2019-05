Le «New York Times» continue d’augmenter son nombre d’abonnés

New York — Le quotidien New York Times comptait 4,5 millions d’abonnés fin mars, dont 3,5 millions aux seules éditions numériques, selon un communiqué publié mercredi, soit un gain net d’environ 200 000 lecteurs sur le premier trimestre. La progression du portefeuille vient uniquement de celle des abonnés aux seules éditions en ligne, qui atteint 223 000 personnes. Le groupe ne communique plus dans le détail les chiffres des abonnés aux éditions imprimées seulement ou mixtes (papier et numérique), ayant choisi comme indicateur de référence les souscripteurs numériques. Il vise toujours les 10 millions d’abonnés, au total, en 2025. En tout, le chiffre d’affaires s’affiche en hausse de 6,1 %, à 439 millions de dollars.