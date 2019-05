Les flâneurs

Un vote pour la poésie

Chaque fois que Loui Mauffette livre un de ses spectacles poétiques, on y accourt. Le créateur de Poésie, sandwich et autres soirs qui penchent, à travers Chansons pour filles et garçons perdus, n’a mis en scène que des œuvres québécoises au Théâtre d’Aujourd’hui, avec reprise à la Cinquième salle de la Place des Arts. Et ce happening, auquel participent Marie-Jo Thériault, Pierre Lebeau et Kathleen Fortin aux côtés d’une douzaine d’autres interprètes, est rempli de fulgurances. Mariant entre autres L’alouette en colère de Félix Leclerc, Dehors novembre de Dédé Fortin, La jeunesse du monde d’Evelyne de la Chenelière, La quête de Jean-Paul Daoust (sur un délicieux numéro de claquettes de Roger Larue), ce spectacle trop long (plus de trois heures) est un chant et un cri. Certains segments sont moins judicieux, mais sa folie nous propulse hors de nos printemps trop gris.