De nouveaux Compagnons à l’Ordre des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a annoncé mercredi quels artistes, enseignants et mécènes deviendraient membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec le 27 mai prochain. Il s’agit de Daniela Arendasova, Michel Marc Bouchard, Alan Côté, Céline Dion, André Dudemaine, Françoise Faucher, Serge Fiori, Paul-André Fortier, Brigitte Haentjens, Suzanne Lebeau, Zab Maboungou, Nadia Myre, Alain Paré, Rodney Saint-Éloi, Peter Simons, Pierre Thibault et Kim Thúy. « Aujourd’hui, la culture québécoise fleurit et séduit partout à travers le monde grâce au talent et à l’engagement de ces personnalités. La récompense que nous leur offrons témoigne de notre gratitude et de notre admiration envers ce qu’ils ont accompli », a déclaré Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil, par voie de communiqué.