Salvatrice beauté à La Bordée

« La Beauté sauvera le monde ! », aurait décrété Dostoïevski, une phrase qui aura servi d’aiguillon au directeur artistique de La Bordée, Michel Nadeau, lorsque est venu le temps de dessiner sa saison 2019-2020. À tout seigneur, tout honneur, c’est son Lentement la beauté (en collectif), qui ouvrira la saison, « telle une ode à la vie et à la beauté ». Suivra Hope Town, de la jeune auteure Pascale Renaud-Hébert, sur les liens familiaux. Janvier se fera dans les mots de Wajdi Mouawad à travers Les mains d’Edwige au moment de la naissance, texte qui « aborde la place des valeurs, du sacré et de la loyauté ». Février verra Rouge, de l’Américain John Logan, qui oppose art et gloire. La fin sonnera avec Made in Beautiful (La belle province), d’Olivier Arteau, qui y remettra en question le legs des générations précédentes à la jeunesse québécoise d’aujourd’hui.