Copibec se mobilise au Salon du livre de Québec

La société québécoise de gestion collective qui protège et gère les droits de reproduction de 1200 éditeurs et de 27 000 auteurs, Copibec, a annoncé par voie de communiqué qu’elle tiendra une opération lors du Salon du livre de Québec. Ses représentants seront sur place. Ils distribueront macarons, signets et documents d’information. Le but ? Inciter les auteurs à prendre position et à se faire entendre lors de l’examen de la Loi sur le droit d’auteur, qui a actuellement cours à Ottawa. Copibec estime que la « mobilisation est devenue nécessaire à la suite des effets néfastes causés par l’introduction de l’éducation aux champs applicables des exceptions d’utilisation équitable en 2012 ».