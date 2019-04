750 000$ de plus pour les artistes de Montréal

Au cours des trois prochaines années, 750 000 $ de plus seront investis dans des projets artistiques à Montréal, par le truchement de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du territoire de l’île de Montréal. C’est une collaboration entre le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Conseil des arts de Montréal, en collaboration avec Culture Montréal, qui permet l’initiative. Elle se déploie en deux volets : un soutien à une première bourse du CALQ, qui vise les artistes de la relève, et un soutien à un projet d’organisme ou collectif dans les arrondissements ou les municipalités de l’île de Montréal.