Les archives de Pierre Laporte passent à BAnQ

Photo: Jerry Donati Le Devoir

Les archives de l’homme politique Pierre Laporte sont maintenant sous la tutelle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Le fonds comprend des centaines de lettres, cartes et télégrammes de condoléances adressés à la famille de Pierre Laporte dans la foulée de son enlèvement et de son décès lors de la Crise d’octobre 1970. On y trouve également environ 250 photographies, 13 disques, quatre bandes magnétiques, trois vidéos et un film. « Susceptible d’apporter de nouveaux éclairages sur la Crise d’octobre », selon le p.-d.g. de BAnQ, Jean-Louis Roy, le fonds Pierre Laporte pourra être consulté aux locaux de l’avenue Viger Est.