Les flâneurs

Kim Nguyen, côté humour

Avec Le projet Hummingbird (The Hummingbird Project), le cinéaste québécois Kim Nguyen (Rebelle, Two Lovers and a Bear) surprend et amuse ferme en abordant un terrain de suspense et d’humour qu’il maîtrise à souhait. Avec à sa tête de grandsacteurs investis et allumés — Jesse Eisenberg (très allenien), Alexander Skarsgärd (méconnaissable), Anton Zalesky et Salma Hayek —, cette folle équipée à travers les États-Unis, sur une idée brillante et folle abordant par la bande la théorie de la relativité, décolle vraiment par-delà quelques longueurs. La danse de victoire de Skarsgärd est une pièce d’anthologie.